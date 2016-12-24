В Саранске гастролирующему цирку-шапито выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

На высшем уровне
В Минске состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Главы Мордовии Артёма Здунова
По информации Управления Россельхознадзора по РМ и Пензенской области, ведомством установлено, что гастролирующий в Саранске цирк-шапито «Золото Африки» имеет лицензию на использование животных в культурно-зрелищных целях, полученную в соответствии с федеральным законодательством.
В столицу Мордовии на площадку расположения цирка из г. Чебоксары по ветеринарным сопроводительным документам направлены девять животных - лемур, тигр, львы, лошадь, еноты. Согласно полученному уведомлению, в представлениях должны принять участие и другие животные (кенгуру, кошки). Но по данным ФГИС «Меркурий», ветеринарные сопроводительные документы на этих животных не оформлены.
В связи с этим организатору представлений (индивидуальному предпринимателю) объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
Поделиться в соц. сетях:
В Минске состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Главы Мордовии Артёма Здунова
У республики большой потенциал для развития сотрудничества в торгово-экономической области с китайскими провинциями и городами
Республику с рабочим визитом посетила председатель Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева
Мордовия будет расширять сотрудничество с промышленными предприятиями Беларуси