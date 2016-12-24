В Саранске гастролирующему цирку-шапито выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

Репортер

По информации Управления Россельхознадзора по РМ и Пензенской области, ведомством установлено, что гастролирующий в Саранске цирк-шапито «Золото Африки» имеет лицензию на использование животных в культурно-зрелищных целях, полученную в соответствии с федеральным законодательством.

В столицу Мордовии на площадку расположения цирка из г. Чебоксары по ветеринарным сопроводительным документам направлены девять животных - лемур, тигр, львы, лошадь, еноты. Согласно полученному уведомлению, в представлениях должны принять участие и другие животные (кенгуру, кошки). Но по данным ФГИС «Меркурий», ветеринарные сопроводительные документы на этих животных не оформлены.

В связи с этим организатору представлений (индивидуальному предпринимателю) объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

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