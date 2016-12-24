Инспектор мордовской колонии получил от заключенного взятку мобильным телефоном

Сотрудниками УФСБ по РМ во взаимодействии с отделом собственной безопасности регионального УФСИН пресечена противоправная деятельность инспектора отдела безопасности исправительной колонии № 7.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что 25-летний прапорщик внутренней службы получил от заключенного взятку в виде мобильного телефона марки «Huawei», стоимостью 36 тысяч рублей. Эта была коррупционная плата за возможность получить с воли запрещенные предметы - сим-карты и парфюм.

В начале ноября сотрудник исправительного учреждения пронес на территорию колонии два флакона духов и передал их сидельцу. В последующем он должен был доставить ему и три сим-карты. При этом, взятка была оформлена конспиративно - прапорщик получил мобильный телефон в пункте выдачи интернет-заказов.

На основании переданных материалов в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за получение взятки. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.