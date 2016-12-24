Педагоги из Мордовии могут воспользоваться Библиотекой практик Сферума

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В рамках Года педагога и наставника Сферум запустил Библиотеку практик. Это бесплатная электронная база материалов, которые помогут учителям разнообразить свои уроки с помощью цифровых инструментов. Она включает рекомендации от других опытных педагогов о том, как эффективно использовать свой профиль Сферум в «VK Мессенджере» для решения образовательных задач.
Ознакомиться с этими практиками можно здесь.
Найти полезные для себя материалы в Библиотеке могут как учителя-предметники и классные руководители, так и педагоги дополнительного образования. Например, механики для проведения интерактивных квестов или онлайн-мероприятий.
«Команда Сферума вместе с учителями и методистами со всей страны собрала в Библиотеке практик самые интересные и полезные идеи для уроков с использованием учебного профиля. Мы стремимся к тому, чтобы как можно большее количество педагогов имели возможность применять современные технологии в своей практике, максимально эффективно пользоваться цифровыми инструментами и делиться с коллегами своим опытом», – рассказал руководитель сервиса Сферум Рубен Акопов.
В разработке практик для Библиотеки участвовали больше 20 педагогов из разных регионов России. Количество материалов здесь постоянно увеличивается. Предложить свою практику может любой учитель. Для этого нужно заполнить анкету на сайте.
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