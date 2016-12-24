Россияне рассказали о своем отношении к сезонным распродажам

В преддверии ежегодной распродажи, которая проходит 11 ноября, социологическое агентство «Вебер» проанализировало мнения россиян о сезонных скидках. В онлайн-исследовании приняли участие 2 000 человек старше 18 лет.

Респонденты рассказали, как предпочитают делать покупки. 73% ходят по магазинам по старинке – вживую. Главная причина заключается в недоверии интернет-магазинам. Также для многих поход за покупками является видом досуга.

А вот онлайн-шопингом увлекаются только 19%. Они отмечают широкий выбор товаров, сниженные цены и удобство интернет-магазинов. Чаще всего россияне заказывают одежду, обувь, аксессуары, товары для дома, а также косметику и гигиенические средства.

При этом, 78% опрошенных верят в реальность скидок, но только если они не превышают 50%. Нашлись и люди, которые столкнулись с тем, что цена товара по скидке оказывалась выше, чем цена до скидки.

Напомним, что социологического агентство «Вебер» является совместным проектом АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по исследованию общественного мнения. Для этого применяется классический подход в сочетании с современными онлайн-инструментами.