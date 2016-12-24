В Саранске после капремонта открылось движение по мосту на улице Титова

Путепровод по улице Титова в районе ЖБК был построен в 1970 году, капитальный ремонт сооружения проводился впервые - благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». На открытие движения по важному участку транспортной сети города приехал Глава Мордовии Артём Здунов.



Путепровод имеет четырехполосную проезжую часть, по две в каждом направлении, а также тротуары с ограждением. Ремонт строители выполнили с опережением сроков - важно было быстрее разгрузить транспортный центр города. Все работы по обустройству моста, в том числе водостоков, завершатся до конца года.

При проведении капремонта моста были применены передовые технологии и современные материалы - установлены перильные ограждения из композитных материалов, барьерные ограждения и опоры контактной сети из оцинкованной стали, светодиодные светильники производства НИИИС им. Лодыгина. Обеспечивая движение из центральной части Саранска до промышленной зоны, мост сокращает время в пути, выводит крупногабаритный транспорт на объездные трассы.



Артём Здунов отметил, что решение ограничить движение по мосту было вынужденной мерой - без капитального ремонта мост простоял более 50 лет. Средства были выделены из Дорожного фонда республики, который за последние годы увеличился более чем в 2 раза, в том числе за счет существенной поддержки федерального центра.

Глава Мордовии поблагодарил за работу строителей, проектировщиков, отметив важность того, что движение на объекте удалось запустить к зимнему периоду - жители Саранска очень этого ждали. Артём Здунов подчеркнул, что ремонт и модернизация мостов в республике продолжится - тех, что находятся в аварийном и предаварийном состоянии.



По словам главы городского округа Саранск Игоря Асабина, общественный транспорт через отремонтированный мост запустят в субботу, 11 ноября. Речь идет об автобусах №№7, 15, 17, 31 и 44. Вместо троллейбусов на маршруте №13Т пока временно будут автобусы.



Стоит отметить, что тренд на обновление и строительство важных для жителей республики путепроводов задан и сохраняется в Мордовии в последние несколько лет. В прошлом году был выполнен капитальный ремонт центрального путепровода столицы Мордовии – моста по улице Ботевградской. Эксплуатация моста велась с 1981 года, и капитальный ремонт там также проводился впервые. За счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации построена дорога в северной промзоне, «Северный тупик» превратился в «Северный проезд», этого многие годы ждали горожане.



В текущем году планы не менее масштабные. Продолжают реализовываться крупные капиталоемкие объекты - второй этап строительства обхода г. Рузаевки и строительство автодороги по ул. Строительная от ул. Победы до ул. Гожувской с путепроводом через железную дорогу и реку Инсар.