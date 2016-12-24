Жителей Мордовии приглашают принять участие во Всероссийском экологическом диктанте

Социум

С 9 до 26 ноября в России проводится Экодиктант. Для желающих принять участие в нем нужно перейти на официальный сайт проекта и нажать кнопку «Зарегистрироваться».

Пройти диктант офлайн можно в Саранском электромеханическом колледже (ул. Транспортная, 11) с 13 по 18 ноября.

Экодиктант – это ежегодный проект, направленный на формирование экологической культуры, популяризацию экологических знаний среди различных слоев населения, повышение уровня экологической грамотности.

Мероприятие проходит под эгидой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, а координатором выступает Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

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