Жителей Мордовии приглашают принять участие во Всероссийском экологическом диктанте

«Валда васта»
Глава Мордовии оценил благоустройство территории по бульвару Горшкова в Рузаевке
С 9 до 26 ноября в России проводится Экодиктант. Для желающих принять участие в нем нужно перейти на официальный сайт проекта и нажать кнопку «Зарегистрироваться».
Пройти диктант офлайн можно в Саранском электромеханическом колледже (ул. Транспортная, 11) с 13 по 18 ноября.
Экодиктант – это ежегодный проект, направленный на формирование экологической культуры, популяризацию экологических знаний среди различных слоев населения, повышение уровня экологической грамотности.
Мероприятие проходит под эгидой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, а координатором выступает Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
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Глава Мордовии оценил благоустройство территории по бульвару Горшкова в Рузаевке
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