В Мордовии растет доля безналичных расчетов и платежей

Как сообщает Минэкономики РМ, по итогам 9 месяцев 2023 года доля безналичных расчетов и платежей составила в Мордовии 58,9%. В настоящее время республика занимает по этому показателю 12 место в ПФО и 66 место в России.

Эти данные получены благодаря исследованиям, проведенным Лабораторией СберИндекс совместно с Чек Индексом IT-компании «Платформа ОФД». При этом, темпы роста в Мордовии безналичных расчетов и платежей опережают общероссийские.