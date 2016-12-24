В Мордовии растет доля безналичных расчетов и платежей

Репортер

Как сообщает Минэкономики РМ, по итогам 9 месяцев 2023 года доля безналичных расчетов и платежей составила в Мордовии 58,9%. В настоящее время республика занимает по этому показателю 12 место в ПФО и 66 место в России.

Эти данные получены благодаря исследованиям, проведенным Лабораторией СберИндекс совместно с Чек Индексом IT-компании «Платформа ОФД». При этом, темпы роста в Мордовии безналичных расчетов и платежей опережают общероссийские.

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