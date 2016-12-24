Вслед за дождем на Мордовию надвигается сильный ветер

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Республику с рабочим визитом посетила председатель Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева
Как сообщает МЧС по РМ, по данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 10 ноября 2023 года на территории республики прогнозируется северо-западный ветер 7-12 м/с, днем местами порывы до 17 м/с.
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Республику с рабочим визитом посетила председатель Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева
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