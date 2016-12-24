В Мордовии будут судить двух подруг, задушивших в лесу 31-летнюю женщину

Верховный суд Мордовии в скором времени приступит к рассмотрению уголовного дела о диком преступлении в Ичалковском районе республики. Следственный комитет по РМ завершил дознание по убийству 31-летней женщины, в которой обвиняются ее подруги -26-и и 30-летняя жительницы республики.

По данным следствия, 12 июля этого года три женщины распивали спиртное в доме у одной из обвиняемых в селе Кемля. В какой-то момент между ними произошла ссора на почве ревности - одна из собутыльниц целенаправленно стремилась поссорить между собой приятельниц. И эту задачу она успешно выполнила.

В процессе выяснения отношений две женщины нанесли потерпевшей несколько ударов руками по различным частям тела. После того, как на улице стемнело, они втроем пошли в расположенные неподалеку лесопосадки рядом с дорогой Кемля – Кергуды, чтобы продолжить выяснение отношений и не привлекать шумом внимание соседей.

Там ополоумевшие на алкогольной почве злоумышленницы вновь стали избивать жертву, а затем стали душить ее предметами одежды. Они испугались, что та напишет заявление в правоохранительные органы.

После убийства совершенно конченые особы вернулись в дом и продолжили застолье. Тело погибшей через два дня обнаружили грибники. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы женщина скончалась от механической асфиксии.

В ходе расследования также было установлено, что в начале июля 2023 года одна из обвиняемых через приложение мобильный банк похитила со счета родственницы денежные средства, которыми распорядилась по собственному усмотрению.

В ходе следствия вину в совершении инкриминированных деяний обвиняемые признали полностью. В СК по РМ отмечают, что ранее они уже привлекались к уголовной ответственности.