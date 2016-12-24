В Мордовии ищут водителя, насмерть сбившего пешехода

Репортер

Как сообщает Госавтоинспекция республики, 8 ноября в Ичалковском районе около девяти часов вечера неустановленный водитель на неизвестной автомашине совершил наезд на 43-летнего мужчину, который двигался по правому краю проезжей части в попутном направлении.

Виновник ДТП скрылся с места происшествия, приняты меры к его розыску. В результате полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до приезда бригады медиков. Труп направлен в морг, назначены экспертизы.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Валда васта»

Глава Мордовии оценил благоустройство территории по бульвару Горшкова в Рузаевке

На высшем уровне

В Минске состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Главы Мордовии Артёма Здунова

1
Заказать рекламу
1
1
1