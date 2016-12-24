Республиканская станция переливания крови победила во Всероссийском конкурсе

Репортер

На Всероссийском форуме служб крови были подведены итоги конкурса профессионального мастерства. Победу в номинации «Когда сердца бьются в унисон» завоевала Мордовская республиканская станция переливания крови с проектом #МЫВМЕСТЕ.  Эта инициатива была реализована при сотрудничестве с Молодежным правительством республики и Госкомитетом РМ по делам молодежи. 

«В рамках проекта прошли три масштабные акции, по итогам которых более 50 групп добровольцев стали донорами крови. На сегодняшний день 1250 жителей Мордовии вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга», – отметила и.о. главного врача Мордовской республиканской станции переливания крови Людмила Фомина.

Акции в рамках проекта будут идти и в дальнейшем. Привлечь как можно больше добровольцев помогают различные розыгрыши и интерактивные мероприятия.

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