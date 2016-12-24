На Международной выставке-форуме «Россия» отпраздновали день рождения Степана Эрьзи

8 ноября исполнилось 147 лет со дня рождения великого скульптора Степана Дмитриевича Эрьзи. В честь праздника стенд Мордовии на выставке-форуме «Россия» украсили копиями его скульптур, а на экранах весь день показывали тематические фильмы о нашем земляке. Посетители смогли поближе познакомиться с творчеством и талантом «русского Родена» и рассмотреть поближе его работы.

«Гости подолгу останавливались у больших экранов, на которых проигрывались видео о великом скульпторе, хранителе аутентичных традиций, чтобы лучше понять замысел каждой работы и мордовскую душу творца», - отметили организаторы.

Сотрудники фонда Эрьзи провели тематические лекции. Также в рамках мероприятия прошли викторины, участникам которых вручали памятные сувениры и карточки-предсказания с портретом мастера. Особым ценителям таланта Эрьзи, кто проникся атмосферой и подолгу разглядывал экспозицию, вручали мини-копию авторской скульптуры.