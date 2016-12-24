В Мордовии стартовала акция «Коробка храбрости»

По инициативе сторонников «Единой России» в рамках акции соберут подарки для детей, находящихся на длительном лечении в больницах.

В Саранске специальные боксы, куда все желающие смогут складывать небольшие подарки тяжелобольным детям — призы за смелость — будут находиться в зданиях регионального исполкома «Единой России» и Государственного Собрания республики. Подарки передадут в медицинские учреждения, где дети смогут выбрать себе любую понравившуюся «награду».

Первыми к акции присоединились заместитель Председателя Госсобрания РМ Наталья Долматова и заместитель председателя Молодежного парламента Сергей Терешкин.

«Важно, чтобы после тяжелого лечения ребенок получил от нас добро – конструктор, игрушку или хорошую книгу. И когда он улыбнется, здоровье вернется к нему во сто крат, ибо каждый из нас в этот небольшой подарок вложил свою душу, сердце и пожелание добра. Призываю всех неравнодушных жителей республики присоединиться к этому доброму делу, потому что вместе мы сделаем больше!» - отметила Наталья Долматова.

Принять участие в акции может любой желающий. Положить в «Коробку храбрости» можно игрушки, конструкторы, детские книжки и раскраски, фломастеры, наборы для творчества и другие приятные подарки для малышей.