Из Москвы в Саранск будет курсировать Поезд Эрьзи

10 ноября с Казанского вокзала Москвы отправится фирменный поезд «Мордовия», в состав которого войдут два новых тематических вагона, посвященных творчеству великого скульптора Степана Дмитриевича Эрьзи.

Пассажиры вагонов смогут прослушать аудиоэкскурсии и посмотреть новые фильмы об Эрьзе, подготовленные специально для проекта, а также познакомиться с красотами и достопримечательностями родного края мастера – Мордовии. Кроме того, у них будет возможность совершить небольшое путешествие по южным городам России, Геленджику и Новороссийску, которые вдохновляли Эрьзю.

Первыми пассажирами тематических вагонов станут победители Всероссийского конкурса детского творчества «Миры мастера Эрьзи. Стирая границы». В 20:30 перед отправлением поезда состоится концерт, где выступят фольклорные коллективе «Азорава», «Эх, мордовочки», «Тештине-Тяштине», «Эрзянь вайгель», а также певец Вячеслав Явкин.

Инициатором проекта «#ПоездЭрьзи: в гости к великому скульптору» стал Международный фонд искусств имени С.Д. Эрьзи, созданный в 2007 году в Москве с целью поиска, сохранения, изучения и популяризации творческого наследия скульптора, привлечения интереса к истории и культуре нашей Родины и продвижения новых туристических маршрутов.



