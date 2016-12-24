В Саранске продлили работу выставки-ярмарки ручных изделий мордовских мастеров

Минэкономики РМ приняло решение продлить работу выставки-ярмарки изделий ручной работы мордовских мастеров - из-за ее высокой популярности и востребованности среди самозанятых и индивидуальных предпринимателей .

Теперь приобрести изделия и сувениры ручной работы можно каждую неделю по пятницам, субботам и воскресеньям до 10 декабря 2023 года включительно

На выставке-ярмарке мордовские умельцы представили мыло ручной работы, вязанные детские игрушки, авторские куклы, украшения из натуральных камней и эпоксидной смолы, изделия из натуральной кожи и многое другое.

Порадовать себя и своих близких яркими сувенирами можно с 09:00 до 22:00 часов по адресу: г. Саранск, ул. Волгоградская, д.71, ТРЦ «Сити Парк», (напротив магазина «Лента»).