В Саранске продлили работу выставки-ярмарки ручных изделий мордовских мастеров

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В Саранске заработал Приволжский центр интеллектуальной собственности
Минэкономики РМ приняло решение продлить работу выставки-ярмарки изделий ручной работы мордовских мастеров - из-за ее высокой популярности и востребованности среди самозанятых и индивидуальных предпринимателей .
Теперь приобрести изделия и сувениры ручной работы можно каждую неделю по пятницам, субботам и воскресеньям до 10 декабря 2023 года включительно
На выставке-ярмарке мордовские умельцы представили мыло ручной работы, вязанные детские игрушки, авторские куклы, украшения из натуральных камней и эпоксидной смолы, изделия из натуральной кожи и многое другое.
Порадовать себя и своих близких яркими сувенирами можно с 09:00 до 22:00 часов по адресу: г. Саранск, ул. Волгоградская, д.71, ТРЦ «Сити Парк», (напротив магазина «Лента»).
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В Саранске заработал Приволжский центр интеллектуальной собственности
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