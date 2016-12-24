Школьница из Саранска стала победительницей Всероссийского конкурса агитационных плакатов

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Подведены итоги Всероссийского конкурса агитационных плакатов «Открой глаза!» Лучшей в номинации «Один среди толпы» стала работа ученицы 9Ж класса Центра образования «Тавла» Ксении Кашайкиной.
Лучшие рисунки выставлялись в Государственной Думе РФ. Кроме того, они украсят билборды Москвы.
Работы победителей можно посмотреть по ссылке: https://clck.ru/36TohM.
Организатором конкурса выступил Федеральный детский общественный совет и аппарат Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка. Цель творческого состязания - привлечение внимания и взрослых, и детей к актуальным проблемам молодежи. К ним относятся: буллинг, интернет-зависимость, вредные привычки и т.д.
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В Саранске заработал Приволжский центр интеллектуальной собственности
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