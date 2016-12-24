На госпаблики Мордовии подписаны почти 960 тысяч человек

«Здесь граждане могут узнать актуальные и, что самое важное, достоверные новости о жизни нашей республики, – рассказал руководитель ЦУР Республики Мордовия Андрей Барашихин. – Вторая важная задача госпабликов – решение возникающих проблем и вопросов. Поделиться ими можно в комментариях или через личные сообщения пабликов. Ни одно обращение не остается без внимания. Наши граждане видят, что такое взаимодействие приносит свои результаты, поэтому активнее подписываются на госпаблики и обращаются через них в органы власти».

Ранее заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев сообщил, что суммарно российские госпаблики имеют 115 миллионов подписчиков.

«Из них 46 миллионов – уникальные подписчики. Все паблики сегментированы по территориальному признаку: от федерального уровня до сельских поселений. При этом они разделены по тематике: сферы культуры, спорта, образования, здравоохранения и так далее. Это самая масштабная и при этом самая точная система информирования граждан о сервисах учреждений и в целом о работе власти. Для АНО «Диалог Регионы» и ЦУР это большая ответственность – развивать госпаблики в регионах», – поделился Цепелев на форуме «ПРОФ-IT».

Он также отметил, что госпаблики стали самой удобной и точной системой коммуникации между представителями власти и гражданами.



В Мордовии для администраторов госпабликов на базе Центра управления регионом регулярно проводятся образовательные семинары, которые позволяют повысить качество ведения страниц и коммуникации с подписчиками. С начала этого года проведено 9 мероприятий, на которых обучился 461 человек.