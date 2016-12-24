В мордовских колониях сидельцы расписывают православные иконы

Репортер

В УФСИН по РМ подвели итоги регионального этапа конкурса православной иконописи «Канон». На суд жюри было представлено 45 работ осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Мордовии.

Члены отборочной комиссии определили лучшие из них в трех номинациях - при оценке работ учитывался способ и техника написания.

В  номинациях  «Храмовая икона» и «Аналойная икона»  лучшей была признана работа «Нечаянная радость» Евгения Родина, содержащегося в лечебном исправительном учреждении №19.

В номинации «Домашняя икона»  членами комиссии предпочтение было отдано работе Сергея Иващина (ИК-11) «Казанская икона Божьей Матери».

По информации пресс-службы ведомства, работы победителей будут отправлены на Всероссийский смотр религиозной деятельности осужденных.

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