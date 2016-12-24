В мордовских колониях сидельцы расписывают православные иконы

«Валда васта»
Глава Мордовии оценил благоустройство территории по бульвару Горшкова в Рузаевке
В УФСИН по РМ подвели итоги регионального этапа конкурса православной иконописи «Канон». На суд жюри было представлено 45 работ осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Мордовии.
Члены отборочной комиссии определили лучшие из них в трех номинациях - при оценке работ учитывался способ и техника написания.
В номинациях «Храмовая икона» и «Аналойная икона» лучшей была признана работа «Нечаянная радость» Евгения Родина, содержащегося в лечебном исправительном учреждении №19.
В номинации «Домашняя икона» членами комиссии предпочтение было отдано работе Сергея Иващина (ИК-11) «Казанская икона Божьей Матери».
По информации пресс-службы ведомства, работы победителей будут отправлены на Всероссийский смотр религиозной деятельности осужденных.
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Глава Мордовии оценил благоустройство территории по бульвару Горшкова в Рузаевке
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