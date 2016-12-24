В Мордовии по нацпроекту выполняется капремонт дороги к спортивным объектам

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» продолжаются мероприятия по приведению к нормативам участков дорог, ведущих к спортивным объектам.

Так, в Чамзинском районе выполняется капитальный ремонт автодороги «Саранск – Сурское – Ульяновск». Подрядная организация ООО «Мордовдорстрой» выполняет работы на участке протяженностью более 3 км по улице Республиканской в поселке Комсомольский.

Дорожники сняли прежнее деформированное асфальтобетонное покрытие, подготовили основание из щебня, уложили нижний и верхний слой нового асфальта. Сейчас ведутся работы по обустройству наружного освещения, тротуаров и пешеходных дорожек. Совсем скоро работы будут завершены и жители поселка смогут с комфортом добираться до главных спортивных сооружений.

Обновленная дорога ведет к Ледовому дворцу. Здесь проводятся занятия с детьми по хоккею с шайбой и фигурному катанию, а также устраиваются республиканские, межрайонные и районные турниры по хоккею среди детских и взрослых команд, проходят сеансы массового катания на коньках.

Кроме того, эта дорога ведет к спортивным комплексам «Олимпийский» и «Спартак», где предприятия и организации, образовательные учреждения Чамзинского района проводят соревнования и Дни здоровья.