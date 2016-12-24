Работа мастерицы из Мордовии представлена на вышитой карте России на ВДНХ

Одним из украшений Международной выставки-форума «Россия» стала вышитая карта страны. Посетители самого масштабного события года смогут увидеть этот уникальный экспонат в одном из павильонов. Кроме того, цифровое изображение карты будет транслироваться на большом экране у входа на ВДНХ.

Над полотном трудились более 200 мастеров со всей страны. Республику Мордовия вышивала преподаватель высшей категории декоративно-прикладного отделения Института национальной культуры МГУ им. Н.П. Огарева, заслуженный работник культуры РМ, сотрудник Республиканского Дома народного творчества Вера Ковалева. Мастерица с 40-летним опытом вышивания выполнила работу на канве 19 на 22 см.

«На созданном мною фрагменте представлена мокшанская и эрзянская вышивка. Композицию соединяет ладья. На ней изображены три фигуры, которые символизируют дружбу народов, проживающих в Мордовии. С трепетом и волнением встретила предложение создать фрагмент Мордовии на вышитой карте страны. Долго и кропотливо готовилась. Продумывала каждый миллиметр, чтобы показать уникальность и характер нашей республики. И испытываю чувство гордости, что моя работа стала частью такого потрясающего проекта и теперь украшает выставку-форум «Россия»!» - отметила Вера Ковалева.