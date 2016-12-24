Полпред оценил возможности VR-технологий

7 ноября 2023 года в рамках поездки в г.Наньчан (провинция Цзянси, КНР) делегация Приволжского федерального округа во главе с полномочным представителем Президента России Игорем Комаровым посетила тематический парк виртуальной реальности.

На территории 13 тыс.кв.м. размещено 45 объектов, использующих технологии виртуальной реальности и выполняющих развлекательные и образовательные функции (аттракционы и тренажеры, в числе которых - симулятор кабины пилота самолета). В день парк может принять до 5000 посетителей.

Полпреду и делегации рассказали о производственной базе виртуальной реальности в г. Наньчан - масштабном кластере, который включает профильные школы, образовательные учреждения средней и высшей ступени, рекреационные зоны и научно-технические лаборатории компании-учредителя.

«Было интересно познакомиться с опытом Китая по развитию VR-технологий и искусственного интеллекта. Для нас это еще одно направление работы. Благодаря постоянному совершенствованию технологий сфера виртуальных развлечений приобретает огромный рыночный потенциал. У нас в регионах ПФО есть отдельные разработки и технологии, которые со временем могут превратиться в перспективные производственные кластеры. Например, в Нижегородской области разработан виртуальный образовательный центр ИТ-кампуса «НЕЙМАРК», и люди из разных точек России и мира смогут вместе «посещать» лекции, проводить лабораторные работы и развивать цифровые проекты. В Татарстане есть Иннополис, один из трёх наукоградов России с Университетом и особой экономической зоной, который создан для развития информационных и инновационных высоких технологий. Здесь искусственный интеллект уже активно используется медиками в больницах региона. В Перми успешно работает крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России и Европе, компания является обладателем 20 патентов в сфере искусственного интеллекта»,- прокомментировал Игорь Комаров.