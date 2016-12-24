В поселке Ромоданово мужчина задохнулся в своем гараже от выхлопных газов автомобиля

«Валда васта»
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По информации Следственного комитета по РМ, сотрудники ведомства в настоящее время проводят проверку по факту гибели 29-летнего мужчины в собственном гараже.
В ночь на 6 ноября текущего года тело погибшего было обнаружено без признаков насильственной смерти в гараже в собственном автомобиле в поселке Ромоданово. Предварительно, смерть наступила в результате отравления выхлопными газами.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, с целью увыяснения точной причины смерти автомобилиста назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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