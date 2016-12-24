В поселке Ромоданово мужчина задохнулся в своем гараже от выхлопных газов автомобиля

Репортер

По информации Следственного комитета по РМ, сотрудники ведомства в настоящее время проводят проверку по факту гибели 29-летнего мужчины в собственном гараже.  

В ночь на 6 ноября текущего года тело погибшего было обнаружено без признаков насильственной смерти в гараже в собственном автомобиле в поселке Ромоданово. Предварительно, смерть наступила в результате отравления выхлопными газами.  

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, с целью увыяснения точной причины смерти автомобилиста назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Валда васта»

Глава Мордовии оценил благоустройство территории по бульвару Горшкова в Рузаевке

Второй в России

В Саранске заработал Приволжский центр интеллектуальной собственности

На высшем уровне

В Минске состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Главы Мордовии Артёма Здунова

1
Заказать рекламу
1
1
1