В поселке Ромоданово мужчина задохнулся в своем гараже от выхлопных газов автомобиля

По информации Следственного комитета по РМ, сотрудники ведомства в настоящее время проводят проверку по факту гибели 29-летнего мужчины в собственном гараже.

В ночь на 6 ноября текущего года тело погибшего было обнаружено без признаков насильственной смерти в гараже в собственном автомобиле в поселке Ромоданово. Предварительно, смерть наступила в результате отравления выхлопными газами.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, с целью увыяснения точной причины смерти автомобилиста назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.