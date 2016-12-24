Саранские школьники приняли участие в параде Памяти

7 ноября в Самаре на площади им. Куйбышева прошел парад Памяти, главная тематика которого в этом году была обозначена как «Герои и подвиги». Он традиционно посвящен военному параду, который состоялся в запасной столице СССР в 1941 году - самом тяжелом периоде Великой Отечественной войны, когда немецкие войска были уже у стен Москвы. После того парада бойцы Красной армии отправились прямиком на фронт.

В этом году по главной площади Самары прошли 125 парадных расчетов подразделений Российской Армии, силовых структур, юнармейских отрядов и кадетских классов из всех приволжских регионов, Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Воронежской областей.

Мордовию в Самаре представляли ученики саранского лицея №26, ставшие победителями республиканского смотра-конкурса кадетов и юнармейцев. Они уже в шестой раз принимают участие в самом масштабном патриотическом событии Приволжского федерального округа.

«В очередной раз мы испытываем особое чувство волнения, ведь, шагая по площади Самары, мы отдаем дань памяти нашему земляку - знаменитому полководцу Максиму Алексеевичу Пуркаеву, который командовал тем самым военным парадом 1941 года, - отметила директор лицея №26 Жанна Шабанова. – «Парад Памяти» - это событие, которое связывает многие поколения защитников Отечества. Мужество, великодушие и стойкость всегда отличали наших героев - и в прошлом, и сегодня. И пусть на плечах участников расчета из Мордовии пока еще кадетские погоны, но уже сейчас они чувствуют себя частью большой страны и готовы ее защищать, как их прадеды во время Великой Отечественной войны, как их отцы и братья в сегодняшнее тревожное время».