В Саранске юный водитель на «Логане» врезался в столб на улице Волгоградской

Репортер

По данным Госавтоинспекции республики, ночью 6 ноября в Саранске молодой человек со скромным стажем вождения устроил ДТП, в котором пострадал 16-летний пассажир его автомашины.

Как сообщается,  в 01:07 напротив дома № 1 по улице Волгоградской 18-летний водитель автомашины «Рено Логан» (стаж у парня с 2023 года), не обеспечил безопасный скоростной режим и не справился с управлением. В результате, его иномарка выехала на правую обочину и врезалась в световую опору.

В дорожной аварии пострадал 16-летний пассажир «Логана», юношу с различными травмами госпитализировали в Детскую республиканскую клиническую больницу.

Водитель за рулем находился трезвым.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Второй в России

В Саранске заработал Приволжский центр интеллектуальной собственности

«Валда васта»

Глава Мордовии оценил благоустройство территории по бульвару Горшкова в Рузаевке

На высшем уровне

В Минске состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Главы Мордовии Артёма Здунова

1
Заказать рекламу
1
1
1