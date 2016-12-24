В Саранске юный водитель на «Логане» врезался в столб на улице Волгоградской

По данным Госавтоинспекции республики, ночью 6 ноября в Саранске молодой человек со скромным стажем вождения устроил ДТП, в котором пострадал 16-летний пассажир его автомашины.



Как сообщается, в 01:07 напротив дома № 1 по улице Волгоградской 18-летний водитель автомашины «Рено Логан» (стаж у парня с 2023 года), не обеспечил безопасный скоростной режим и не справился с управлением. В результате, его иномарка выехала на правую обочину и врезалась в световую опору.

В дорожной аварии пострадал 16-летний пассажир «Логана», юношу с различными травмами госпитализировали в Детскую республиканскую клиническую больницу.

Водитель за рулем находился трезвым.