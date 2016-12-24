«Бизнес с душой» посетил в Саранске детский клуб

Участники проекта «Бизнес с душой» продолжают знакомиться с социальным бизнесом предпринимателей Мордовии. Очередная встреча состоялась первых числах ноября в юго-западной части города Саранска в детском клубе, который работает с 2015 года. Коллегам о ведении социального бизнеса, преимуществах деятельности, преодолении трудностей рассказала генеральный директор детского клуба, кандидат психологических наук, мама трех детей Татьяна Быстрова.

Напомним, проект «Бизнес с душой» реализуется при поддержке Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ и Центра «Мой бизнес» в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Детский клуб пользуется популярностью у родителей, желающих адаптировать ребенка к школе и научить его грамотности в раннем возрасте. Сегодня он предоставляет более 10 обучающих и развивающих программ, услуги логопеда. За 8 лет работы здесь укрепили знания по русскому языку и литературе, а также прошли дошкольные развивающие программы около тысячи детей.

С годами число посетителей клуба увеличивалось, в связи с чем понадобились дополнительные средства на развитие. Татьяна Быстрова обратилась за поддержкой в Центр «Мой бизнес», где стала участником целого ряда обучающих и развивающих программ, таких как «Бизнес-школа для начинающих и действующих предпринимателей», акселерационная программа для социальных предпринимателей и конкурс «Лучший социальный проект года».

Обучающие программы помогли социальному предпринимателю разработать и получить грант в размере около 340 тысяч рублей на развитие бизнеса. Средства были потрачены на приобретение детских парт, ноутбука, принтеров, цифрового проектора и аренду помещения детского клуба.

«Помощь от государства - это большое подспорье для руководителя, - признается Татьяна Быстрова. – Хотелось бы поблагодарить Центр «Мой бизнес» за то, что помогает сплотить предпринимателей республики. Благодаря проекту мы получили возможность налаживать деловые связи, обмениваться опытом друг с другом и просто дружить».

Встречи проекта «Бизнес с душой» будут продолжаться - 8 ноября состоится посещение балетной школы. Также планируется нанести визит на предприятие по изготовлению гофрокартона, на котором работают люди с ограниченными возможностями и в соляную пещеру, где проводят коррекционные занятия с детьми.