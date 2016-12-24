Саранские школьники поучаствуют во Всероссийском фестивале профессий

С 7 по 9 ноября в столице Мордовии пройдет Всероссийский фестиваль профессий «Билет в будущее». Проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6−11 классов реализуется в рамках нацпроекта «Образование» при поддержке Минпросвещения России.

Фестиваль поможет школьникам найти свою специальность и станет площадкой общения ребят со сверстниками, профориентологами и специалистами-практиками из разных областей. Ребята познакомятся с самыми востребованными профессиями на рынке труда, с учебными заведениями своих регионов.

Участников ждет насыщенная программа: стратегическая сессия педагогов-навигаторов общеобразовательных организаций Российской Федерации, панорама профессиональных проб обучающихся, мастерская выбора для родителей, посещение технопарка педагогических компетенций, уникальная экскурсионная программа на промышленные предприятия и культурные объекты Мордовии и много другое.