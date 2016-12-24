В Мордовии заболеваемость коронавирусом продолжает расти

Социум

Последние федеральные данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией в российских регионах не приносят позитивных известий. В стране растет число выявленных случаев ковида и увеличивается количество госпитализаций.

Мордовия четко следует вирусному тренду. В республике за минувшую неделю зафиксирован 101 случай коронавируса и отмечено 16 госпитализаций. За это же время 76 человек пошли у нас на поправку.

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