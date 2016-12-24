В Саранске осужден владелец оружейного арсенала

Промышленная инициатива
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51-летний житель мордовской столицы выслушал приговор суда за незаконный оборот оружия и боеприпасов. Его тайную мастерскую по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов весной этого года ликвидировали сотрудники УФСБ по РМ и оперативники Управления уголовного розыска МВД по РМ.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в квартире по месту жительства оружейника на улице Полежаева в Саранске были обнаружены и изъяты 3 единицы оружия (пистолеты Glock, Baredda, ПМ), два из которых были переделаны под стрельбу боевыми патронами.
Кроме того, у мужчины изъяли 1 пневматическую винтовку с признаками переделки, 73 патрона различного калибра, а также порох и оборудование, необходимое для изготовления оружия.
В ходе допроса фигурант пояснил, что часть оружия и боеприпасов он купил в интернет магазине, порох забрал у скончавшегося несколько лет назад родственника, а 11 патронов изготовил сам в своей квартире.
По выявленному факту было возбуждено и расследовано уголовное по нескольким статьям - незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ и незаконное изготовление оружия.
По информации МВД по РМ, в ходе судебного разбирательства вину владелец арсенала признал полностью. Приговором суда ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно и штраф в размере 150 тысяч рублей.
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