Мобильное приложение «Госуслуги.Дом» позволит жителям Мордовии решать вопросы по ЖКХ через смартфон

Мобильное приложение «Госуслуги.Дом» предоставляет пользователям широкий функционал.

С ним можно:

- передавать показания и следить за историей расходов



- направлять заявки в управляющую организацию и оперативно получать ответ



- просматривать и оплачивать счета за ЖКУ без комиссии



- участвовать в юридически значимых общедомовых собраниях онлайн



- получать новости от управляющей организации



- контролировать график работ по капитальному ремонту и отчетность управляющих организаций



- проверять, все ли услуги оказывает управляющая организация.



Ссылка для скачивания мобильного приложения: https://clck.ru/35p2aV.