Мобильное приложение «Госуслуги.Дом» позволит жителям Мордовии решать вопросы по ЖКХ через смартфон

Социум

Мобильное приложение  «Госуслуги.Дом» предоставляет пользователям широкий функционал.

С ним можно:

- передавать показания и следить за историей расходов

- направлять заявки в управляющую организацию и оперативно получать ответ

- просматривать и оплачивать счета за ЖКУ без комиссии

- участвовать в юридически значимых общедомовых собраниях онлайн

- получать новости от управляющей организации

- контролировать график работ по капитальному ремонту и отчетность управляющих организаций

- проверять, все ли услуги оказывает управляющая организация.

Ссылка для скачивания мобильного приложения: https://clck.ru/35p2aV.

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