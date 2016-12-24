Мобильное приложение «Госуслуги.Дом» позволит жителям Мордовии решать вопросы по ЖКХ через смартфон

«Опыт Мордовии может быть масштабирован по всей России»
Республику с рабочим визитом посетила председатель Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева
Мобильное приложение «Госуслуги.Дом» предоставляет пользователям широкий функционал.
С ним можно:
- передавать показания и следить за историей расходов
- направлять заявки в управляющую организацию и оперативно получать ответ
- просматривать и оплачивать счета за ЖКУ без комиссии
- участвовать в юридически значимых общедомовых собраниях онлайн
- получать новости от управляющей организации
- контролировать график работ по капитальному ремонту и отчетность управляющих организаций
- проверять, все ли услуги оказывает управляющая организация.
Ссылка для скачивания мобильного приложения: https://clck.ru/35p2aV.
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Республику с рабочим визитом посетила председатель Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева
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