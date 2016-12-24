В Мордовии женщины из-за решетки передали в детский дом самодельные игрушки

Осужденные женщины из лечебного исправительного учреждения №3 УФСИН по РМ смастерили и передали сделанные своими руками игрушки для несовершеннолетних детей социально-реабилитационного центра «Ясная Поляна».

По информации пресс-службы ведомства, находящиеся в неволе дамы вложили в свои творения нерастраченные любовь, теплоту и нежность.