В Мордовии женщины из-за решетки передали в детский дом самодельные игрушки

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Осужденные женщины из лечебного исправительного учреждения №3 УФСИН по РМ смастерили и передали сделанные своими руками игрушки для несовершеннолетних детей социально-реабилитационного центра «Ясная Поляна».
По информации пресс-службы ведомства, находящиеся в неволе дамы вложили в свои творения нерастраченные любовь, теплоту и нежность.
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Республику с рабочим визитом посетила председатель Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева
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