В Мордовии женщины из-за решетки передали в детский дом самодельные игрушки

Репортер

Осужденные женщины из лечебного исправительного учреждения №3 УФСИН по РМ смастерили и передали сделанные своими руками  игрушки для несовершеннолетних детей социально-реабилитационного центра «Ясная Поляна».

По информации пресс-службы ведомства, находящиеся в неволе дамы вложили в свои творения нерастраченные  любовь, теплоту и нежность.

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