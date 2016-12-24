Житель Саранска отправится в колонию за «бутылочную» расправу

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В столице Мордовии суд вынес приговор 44-летнему местному жителю за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчина в пьяной борьбе за достоинство сына едва не угробил своего лавочного собутыльника.
По информации прокуратуры РМ, суд установил следующие обстоятельства преступления. В начале июня этого года двое мужчин сильно повздорили в ходе спиртных посиделок во дворе дома по ул. Н.Эркая. Один из выпивох оскорбительно отозвался о сыне обвиняемого.
Папаша обиделся и за отпрыска и за себя, а потому разбил пустую бутылку из-под водки о голову хулителя. Но и этого ему показалось мало - оставшимся в руке осколком от бутылки, так называемой «розочкой», он нанес удар в шею оппоненту. Порез повредил проходящую артерию и причинил тяжкий вред здоровью потерпевшего.
Суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима.
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