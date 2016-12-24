Делегация Мордовии во главе с Артёмом Здуновым прибыла в Китай

5 ноября Глава Мордовии Артём Здунов и представители региона прибыли в Китайскую Народную Республику для участия в заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга- Янцзы».

В первый день состоялась встреча Артёма Здунова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Китайской Народной Республике Игоря Моргулова. Стороны обсудили состояние и потенциал сотрудничества между республикой и провинциями и городами КНР. Было отмечено, что Президентом России поставлена задача наращивания товарооборота между нашими странами, и Мордовия вносит свой вклад в достижение общего результата.

КНР - один из основных деловых партнеров Мордовии. Почти пятую часть общего внешнеторгового оборота республики составляет торговля с Китаем. В текущем году объемы торговли демонстрируют положительную динамику - прирост составил почти 40 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на треть выросли закупки продукции, произведенной в Китае, а экспорт увеличился более чем в 4 раза. Тесные партнерские связи с Китаем у ведущих промышленных предприятий республики – фармацевтического флагмана «Биохимик», производителей кабельной, оптиковолоконной, светотехнической продукции.

Мордовия нацелена на расширение сотрудничества с КНР не только в торгово-экономическом отношении, реализации совместных инвестиционных планов, но и в гуманитарной сфере. В области образования успешно развиваются совместные с китайскими коллегами проекты Мордовского государственного университета. На базе вуза в Саранске в текущем году открыто региональное отделение Общества российско-китайской дружбы, расширяется сотрудничество с крупными научными центрами Китая.

Активное взаимодействие Мордовии и китайских провинций идет в формате «Волга-Янцзы».

В ходе начавшегося визита в Китай мордовская делегация будет работать на заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы», в котором примет участие Полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

В составе официальной делегации от Республики Мордовия - зампреды регионального правительства Наталья Таркаева, Батыр Эмеев, ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко.