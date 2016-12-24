Поздравление полномочного представителя с Днём народного единства

«Валда васта»
Глава Мордовии оценил благоустройство территории по бульвару Горшкова в Рузаевке
Уважаемые жители Приволжского федерального округа!
Поздравляю вас с Днём народного единства!
4 ноября – важная дата в судьбе России, в становлении нашей страны. И сегодня мы снова отстаиваем нашу независимость, духовные ценности, культуру, историю.
Уверен, что и с этим вызовом мы справимся, так как у нас есть главное – единство. Каждый из нас понимает, что от сплоченности, стремления к созиданию, внимательного отношения друг к другу, готовности протянуть руку ближнему зависит благополучие нашей Родины. Мы все – один народ, у нас общая жизнь, общая судьба.
Желаю вам крепкого здоровья, силы духа, стабильности и уверенности в завтрашнем дне!
Игорь Комаров
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