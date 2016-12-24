Поздравление Главы Мордовии с Днём народного единства

Уважаемые жители Мордовии!

От всей души поздравляю с Днём народного единства!

День народного единства – праздник, который символизирует сплоченность всех наших сил. Он напоминает о том, что вместе мы можем преодолеть любые трудности и невзгоды.

На протяжении тысячелетий многонациональную семью народов нашей державы объединяет общая цель: оберегать матушку-Россию, сохранить её сильной. Мы на стороне добра. Так было и будет всегда. И нас никто не сможет остановить, встать на нашем пути.

Этот год в Мордовии прошёл под знаком народного единства. Выражаю искреннюю благодарность всем, кто работает на благо нашей страны и родной республики, кто делает всё возможное для их процветания и развития. Низкий поклон тем, кто сегодня мужественно стоит на страже свободы и независимости нашей страны, кто самоотверженно поддерживает защитников Родины и их семьи. Спасибо всем, кто вносит личный вклад в общее дело защиты интересов нашей Отчизны.

От всей души желаю крепкого здоровья, мира и благополучия. С праздником, друзья!



Глава Республики Мордовия А. Здунов