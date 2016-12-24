Поздравление Главы Мордовии с Днём народного единства

«Золотая осень - 2023»
Экспозиция Мордовии - в зоне внимания федеральных СМИ
Уважаемые жители Мордовии!
От всей души поздравляю с Днём народного единства!
День народного единства – праздник, который символизирует сплоченность всех наших сил. Он напоминает о том, что вместе мы можем преодолеть любые трудности и невзгоды.
На протяжении тысячелетий многонациональную семью народов нашей державы объединяет общая цель: оберегать матушку-Россию, сохранить её сильной. Мы на стороне добра. Так было и будет всегда. И нас никто не сможет остановить, встать на нашем пути.
Этот год в Мордовии прошёл под знаком народного единства. Выражаю искреннюю благодарность всем, кто работает на благо нашей страны и родной республики, кто делает всё возможное для их процветания и развития. Низкий поклон тем, кто сегодня мужественно стоит на страже свободы и независимости нашей страны, кто самоотверженно поддерживает защитников Родины и их семьи. Спасибо всем, кто вносит личный вклад в общее дело защиты интересов нашей Отчизны.
От всей души желаю крепкого здоровья, мира и благополучия. С праздником, друзья!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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Экспозиция Мордовии - в зоне внимания федеральных СМИ
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