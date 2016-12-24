Инновационные проекты Мордовии прошли акселератор в «Школе стартапов Сколково»

Завершился 11 сезон акселерационной программы «Школа стартапов Сколково» - это мероприятие для техно-предпринимателей. Менторские сессии проходили со 2 октября по 2 ноября при содействии регионального Центра «Мой Бизнес» и Технопарка Мордовии в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

10 создателей стартапов из республики получили возможность «прокачать» свои проекты и вывести их на новый уровень, представив свои достижения и успехи за время прохождения акселератора.

Всем участникам программы будет оказано содействие по присвоению статуса резидента, и организованы встречи с инвесторами и профильными экспертами, которые помогут в развитии идей и ускорении роста бизнеса.

Основная суть программы заключалась в поиске, отборе, развитии и ускоренном внедрении инноваций в технологические стартапы. Участников тренировали привлекать инвесторов в свои разработки, в том числе, через венчурные инвестиции. По акселерационной программе они углубили знания по маркетингу и продажам, менеджменту, обсудили экономику проектов и проектного управления. Эксперты давали обратную связь каждому участнику и проводили разбор бизнес-проектов.

По информации Минэкономики РМ, из Мордовии были представлены проекты от организаций: ООО «ЛикСенс», ООО «ТН-Трек», ООО «Крахмалплюс», ООО «СЕЛИКА-ЛЭБ», ООО «Смартсити», ООО «Биомилк», ООО «Нефтесорбент», ООО «Микскап», ООО «Функциональные аддитивы», ООО «Технологическая компания «Аддитивные системы».

По итогам обучения проект ООО «Ликсенс» из Мордовии занял 2 призовое место. Организация представила проект системы раннего обнаружения протечек.