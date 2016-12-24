Житель Мордовии из-за обиды накатал на супругу заведомо ложный донос

В Краснослободском районе суд в скором времени приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении 52-летнего местного жителя. Он обвиняется в составлении заведомо ложного доноса на свою благоверную.

По информации МВД по РМ, в сентябре этого года мужчина сообщил в полицию о краже из его дома паспорта и денежных средств в сумме 8 тысяч рублей. При этом мнимый потерпевший заявил, что к преступлению причастна его супруга, с которой он проживает совместно.

Товарища предупредили об уголовной ответственности за ложный донос, однако он не стал менять своих показаний и собственноручно подписал заявление. По данному сообщению правоохранителями были проведены необходимые мероприятия, в результате которых выяснилось, что фигурант оговорил свою жену. В ходе повторного допроса он признался, что накатал на супругу заявление из-за обиды, так как накануне они поссорились.

В МВД по РМ отмечают, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.