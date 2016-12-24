В Мордовии обсудили дополнительные меры по профилактике терроризма и экстремизма

На состоявшемся 3 ноября под председательством Артёма Здунова внеочередном заседании Антитеррористической комиссии РМ обсужден вопрос сохранения стабильности в регионе.



Было отмечено, что республика входит в число регионов, сохраняющих стабильность в сфере межнациональных отношений, однако важно продолжить и активизировать работу по профилактике терроризма и экстремистских проявлений в межнациональной и межконфессиональной среде.



Глава Мордовии подчеркнул: «У нас развивается в этом направлении законодательная база, которая приведена в соответствие со Стратегией государственной национальной политики, с федеральным законодательством в целом, в том числе по вопросам противодействия экстремизму. Но эта работа очень тонкая и живая, поэтому прошу держать ее на постоянном контроле».



Руководитель региона поставил задачу – задействовать в работе по профилактике деструктивных проявлений в межнациональной и межконфессиональной среде общественные организации, духовенство, привлечь экспертов, политологов и представителей правоохранительных и силовых структур, лидеров общественного мнения, а также развернуть широкое информирование населения о недопустимости разжигания национальной розни, серьезной ответственности за подобную деятельность.



«Особое внимание следует уделить вопросам усиления антитеррористической защищенности инфраструктуры, в том числе аэропортов, вокзалов. Необходимо делать все возможное для обеспечения безопасности. Бдительность и высокая ответственность - вот наши главные инструменты противодействия любым угрозам. Чем активнее мы их будем использовать, тем эффективнее и полезнее будут проводимые мероприятия, тем надежнее будет защита транспортного комплекса и региона в целом», - подытожил председатель АТК РМ.



На заседании по вопросам повестки были заслушаны заместитель министра культуры, национальной политики и архивного дела РМ Альберт Сявкаев, министр образования РМ Елена Солдатова, Председатель Государственного комитета по делам молодежи РМ Анастасия Гришнева.



Участие в обсуждении дополнительных профилактических мер приняли митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, муфтий Духовного управления мусульман Республики Мордовия Раиль Асаинов и полномочный представитель Центрального духовного управления мусульман России по Республике Мордовия Рафаэль Манюров.