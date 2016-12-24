Сфера животноводства Мордовии развивается за счет новых инвестпроектов

В Волго-Вятском макрорегионе увеличилось поголовье крупного рогатого скота и свиней, продолжается реализация инвестиционных проектов по расширению мощностей животноводческих предприятий. Об этом говорится в очередном выпуске доклада Банка России «Региональная экономика».

По данным Росстата, поголовье скота, включая свиней, в Мордовии в годовом выражении также росло. Этому способствовало развитие производства комбикормов в регионе. Например, в августе был запущен завод по выпуску гранулированных комбикормов для свиней и индейки, а в следующем году выйдет на проектную мощность еще один завод другого республиканского агрохолдинга по производству комбикормов для свиней.

Более подробно о текущих тенденциях в различных сферах экономики регионов России можно узнать в октябрьском выпуске доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ». Одним из источников информации для его подготовки являются данные мониторинга предприятий. Этот опрос Банк России проводит на регулярной основе, в настоящее время количество участников — около 15 тысяч нефинансовых предприятий. Чтобы стать участниками опроса, компании могут заполнить заявку на сайте регулятора.