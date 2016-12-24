В сквере Защитников Отечества освятили часовню в честь иконы Божьей Матери «Державная»

3 ноября в Саранске освятили новую часовню - она возведена в сквере Защитников Отечества. Напомним, сквер был построен при поддержке Главы Мордовии Артёма Здунова в прошлом году. На его открытии - в День народного единства - был заложен символический камень в основание будущей часовни. И вот через год свечой в небо здесь вознеслась новая святыня - как напоминание всем о важности молитвы за живых и павших, за мир и благополучие.



«Дорогие земляки, сегодня поистине очень светлый, радостный, солнечный день, - обратился к жителям города руководитель республики. - Мы с вами все делаем с Божьей помощью. Запланировали сделать парк – парк появился. Решили, что парк назовем в честь защитников Донбасса - сделали, заложили камень. Сейчас уже появляется часовня, куда будут приходить, уединяться с мыслями. Часовни издревле на Руси строились во имя павших бойцов, во имя здравия действующих бойцов, во имя мира. Я думаю, наша часовня будет точно такой же. Вижу здесь представителей молодого поколения, наши общественные и религиозные организации, наших многоуважаемых ветеранов. Хочу сказать большое спасибо всем тем, кто принимал то или иное участие в том, чтобы эта часовня здесь появилась - и словом, и делом, и финансами, и своим ратным трудом. Хотелось бы в преддверии Дня народного единства, дня Казанской иконы Божьей Матери пожелать нам всем добра, мира. В современных реалиях мир добивается большим-большим трудом. И Россия – это та страна, тот оплот, которая обеспечивает мир на нашей планете. Чтобы наши бойцы понимали, что они воюют не зря. Чтобы мы всегда помнили и чтили память павших. Поздравляю всех с этой знаменательной датой и считаю, что мы делаем очень большие дела даже вот такими небольшими шагами».



На открытии часовни выступили митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, председатель Совета ветеранов УФСБ России по РМ Николай Сипягин, участник СВО Сергей Пронькин.



«Мы освящаем часовню накануне праздника Казанской иконы Божией Матери, который отмечается в память о победе над польскими захватчиками в 1612 году, - обратился к собравшимся митрополит Зиновий. - Сквер Защитников Донбасса тоже создан в память о защитниках Отечества. Все, кто сложили голову за Отечество, являются святыми: потому что они принесли самую великую жертву - свою жизнь - во имя нас. Наших павших украсили святость, доблесть и мужество. Я надеюсь, что наши добрые, святые традиции и наша вера будут укреплять и объединять нас, будут той силой, которая принесет нам Победу. А часовня станет местом наших молитв: в святом месте их всегда слышит Господь!»



«Новая часовня увековечит память участников СВО, - отметил Николай Сипягин. - Наше государство продолжает борьбу, поэтому очень важно, чтобы наше молодое поколение воспитывалось на примере защитников Отечества, героев сражений».



«Хотелось бы попросить молодежь, - обратился к кадетам и юнармейцам участник СВО Сергей Пронькин, - не верьте интернету, не верьте ютубу, а читайте больше книг по истории. Зная свою историю, вы полюбите свою Родину и будете понимать, почему начинаются войны».



Митрополит Зиновий совершил чин освящения новой часовни, а затем все желающие смогли поставить свечи перед образом Божией Матери «Державная», помолиться о России, о наших защитниках, о Победе. Свечу поставил и Глава Мордовии Артём Здунов.