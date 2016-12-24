Трое жителей Саранска устояли перед атаками телефонных мошенников

По информации МВД по РМ, с сообщениями о попытках аферистов вытянуть у них деньги к полицейским обратились несколько жителей столицы Мордовии.

57-летний мужчина рассказал, что на его мобильный телефон поступил звонок от неизвестного человека, представившегося сотрудником службы безопасности банка. Собеседник сказал, что неизвестные лица пытаются оформить от имени мужчины кредит на сумму 250 тысяч рублей. Чтобы этого не произошло, требовалось срочно оформить «зеркальный» заем на такую же сумму, а деньги перевести на «безопасный счет».

Аналогичный звонок поступил и двум пенсионеркам из Саранска. Под предлогом сохранности их сбережений, им рекомендовалось перевести деньги на «безопасные счета».

Все горожане много раз слышали о такой схеме мошенничества, поэтому прекратили разговор с жуликами и заявили о произошедшем в полицию.

Одна из попавших под атаку телефонных аферистов - 74-летняя пенсионерка, после звонка злоумышленника решила проверить свои накопления и обратилась в финансово-кредитное учреждение. В банке пожилая женщина с удивлением обнаружила пропажу со своего счета 407 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту также проводится проверка.