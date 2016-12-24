В Национальной библиотеки имени А. С. Пушкина откроется тематическая экспозиция «Наши герои СВО»

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3 ноября в зале государственной символики Национальной библиотеки имени А. С. Пушкина начинает работу тематическая экспозиция «Наши герои СВО», созданная при поддержке АНО СКИ «ПроДвижение».
Экспозиция посвящена героям нашего времени, нашим землякам – участникам специальной военной операции. На ней представлены предметы быта военнослужащих, одежда, муляжи гранат, макет пистолета Макарова, аптечка, сухпаек… Кроме того, здесь можно увидеть личные фотографии участников СВО, проявивших мужество и героизм, их награды.
Экскурсию по выставке 3 ноября с 17.00 до 21.00 часа проведут участники военной операции.
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В Саранске заработал Приволжский центр интеллектуальной собственности
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