В Саранске росгвардейцы задержали серийного похитителя цветочных букетов

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Экспозиция Мордовии - в зоне внимания федеральных СМИ
Как сообщается, около двух часов ночи патруль вневедомственной охраны Росгвардии получил сигнал «тревога» с охраняемого магазина по ул. Косарева в Саранске, где был зафиксирован факт противоправных действий.
Оперативно прибывшие по указанному адресу росгвардейцы, задержали мужчину 1971 года рождения. Объектом преступного посягательства посетителя торговой точки стал букет цветов.
Охранник магазина пояснил, что несколькими часами ранее он просмотрел записи с камер видеонаблюдения и заметил, как этот же гражданин взял букет цветов и покинул торговое заведение без оплаты.
Очевидно, мужчина вновь хотел отработать цветочное хищение по прежней схеме, но был остановлен охраной. Сумма ущерба составила более 2500 рублей.
Сотрудники Росгвардии для дальнейшего разбирательства передали 51-летнего местного жителя коллегам из регионального МВД.
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Экспозиция Мордовии - в зоне внимания федеральных СМИ
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