В Саранске грузовик сбил 79-летнюю женщину

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По информации Госавтоинспекции республики, 2 ноября в 10 часов на пр. 60 лет Октября в Саранске 56-летний водитель автомашины «Газон Некст» при движении задним ходом совершил наезд на 79-летнюю женщину.
В результате ДТП пострадавшая была госпитализирована в реанимационное отделение Республиканской клинической больницы №4. Водитель трезв.
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В Минске состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Главы Мордовии Артёма Здунова
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