В Саранске грузовик сбил 79-летнюю женщину

По информации Госавтоинспекции республики, 2 ноября в 10 часов на пр. 60 лет Октября в Саранске 56-летний водитель автомашины «Газон Некст» при движении задним ходом совершил наезд на 79-летнюю женщину.

В результате ДТП пострадавшая была госпитализирована в реанимационное отделение Республиканской клинической больницы №4. Водитель трезв.