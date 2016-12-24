В Саранске грузовик сбил 79-летнюю женщину

Репортер

По информации Госавтоинспекции республики, 2 ноября в 10 часов на пр. 60 лет Октября в Саранске 56-летний водитель автомашины «Газон Некст» при движении задним ходом совершил наезд на 79-летнюю женщину.

В результате ДТП пострадавшая была госпитализирована в реанимационное отделение Республиканской клинической больницы №4. Водитель трезв.

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