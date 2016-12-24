В Саранске суд рассмотрит дело о рекламных «откатах»

По информации прокуратуры РМ, в столице Мордовии перед судом предстанет 40-летний работник коммерческой организации. Он обвиняется в мошенничестве и коммерческом подкупе.

Следствие установило, что на протяжении многих лет мужчина получал негласные «премии» от трех поставщиков рекламных услуг. Обвиняемый трудился в отделе маркетинга и сбыта коммерческой организации, которая пользовалась услугами на рекламное продвижение. Он убедил рекламщиков, что за финансовую благодарность обеспечит их регулярными заказами от своей организации.

Согласившись с предложением, три индивидуальных предпринимателя в период с 2018 года по сентябрь 2022 года ежемесячно перечисляли работнику отдела маркетинга по 4 тысячи рублей. При этом, тот не мог влиять на выбор рекламных агентов ввиду отсутствия соответствующих служебных полномочий. Таким образом, обвиняемый похитил мошенническим путем 560 тысяч рублей.

В сентябре 2022 года «специалист по рекламе» дорос уже до начальника отдела маркетинга и сбыта своей организации. Деньги от благодарных партнеров он также исправно получал - до мая 2023 успел прикарманить 102 тысячи рублей. Но на новой должности он уже обладал необходимыми полномочиями, поэтому в уголовном деле появилось обвинение и в коммерческом подкупе.

В настоящее время уголовное дело по ушлому товарищу уже направлено в суд для рассмотрения по существу.