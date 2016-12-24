В Мордовии определили дополнительные направления использования средств республиканского материнского капитала

По информации прокуратуры РМ, на сессии Госсобрания Мордовии были приняты инициированные прокурором республики Сергеем Лапиным законопроекты.

В частности, сессии единогласно был поддержан законопроект прокурора республики, устанавливающий дополнительные направления использования средств республиканского материнского (семейного) капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации детей-инвалидов.

Средства капитала также можно будет направлять на получение платных медицинских услуг ребенком (детьми) в медицинских организациях, расположенных на территории Российской Федерации и имеющих право на осуществление медицинской деятельности.

Кроме того, республиканский капитал можно будет расходовать на оплату отдыха и оздоровления детей.