В Мордовии в этом году запланировано проведение 414 процедур ЭКО

Репортер

В Мордовии в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» женщинам предоставляется возможность пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования.

В планах на этот год проведение 414 процедур ЭКО. Кроме того, организована диспансеризация женщин фертильного возраста с акцентом на репродуктивное здоровье (план на 2023 год – 52,5 тыс. чел.).

Также проводятся профилактические медицинские осмотры, в том числе врачами акушерами-гинекологами девочек в возрасте 15-17 лет (9700 чел.).

Ведутся консультации специалистов кабинета медико-социальной поддержки беременных женщин.

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