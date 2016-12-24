В Мордовии в этом году запланировано проведение 414 процедур ЭКО

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В Минске состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Главы Мордовии Артёма Здунова
В Мордовии в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» женщинам предоставляется возможность пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования.
В планах на этот год проведение 414 процедур ЭКО. Кроме того, организована диспансеризация женщин фертильного возраста с акцентом на репродуктивное здоровье (план на 2023 год – 52,5 тыс. чел.).
Также проводятся профилактические медицинские осмотры, в том числе врачами акушерами-гинекологами девочек в возрасте 15-17 лет (9700 чел.).
Ведутся консультации специалистов кабинета медико-социальной поддержки беременных женщин.
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В Минске состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Главы Мордовии Артёма Здунова
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