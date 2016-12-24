В Мордовии рестораторов и отельеров научат эффективнее вести гостеприимный бизнес

В Мордовии с 14 по 18 ноября будет проводиться цикл мероприятий «Мой гостеприимный бизнес». Участники получат возможность повысить эффективность своей работы благодаря полученным знаниям от экспертов.

14 ноября 2023 года для владельцев, управляющих ресторанов, кафе, гостиниц и отелей специалисты проведут разбор наиболее эффективных каналов привлечения клиентского трафика и взаимодействия с клиентской базой через мессенджеры и чат-боты. Научат методике управления командой, помогут выстроить системную работу в подборе и адаптации персонала.

Организаторы подготовили разностороннюю программу обучения и для шеф-поваров и су-шефов «Да, шеф!». Этот семинар состоится 16 ноября.

Семинар «Философия гостеприимства», который пройдет17 ноября для персонала ресторанов и отелей, будет включать в себя 3 блока обучения:

-для сотрудников ресторана «Школа официанта»

-для сотрудников хозяйственной части отелей «Мастерская чистоты»

-для сотрудников отелей «Основы сервиса и гостеприимства»

Заключительным мероприятием цикла «Мой гостеприимный бизнес»станет семинар «Капитанский мостик. Принятие решений, от которых зависит жизнь». 18 ноября его проведет капитан-наставник, прошедший на борту «Крузенштерна» путь от матроса до капитана, участник двух кругосветных плаваний и Международной Трансатлантической экспедиции Михаил Новиков.

Участие в семинарах бесплатное, количество мест ограничено.

Как стать участником семинара?

1. Войдите в личный кабинет на платформу МСП: https://мсп.рф/, заполните анкету на расчет рейтинга вашего бизнеса.

2. Подать заявку на участие: https://forms.yandex.ru/u/6541eae8693872232101138e/

Более подробную информацию можно узнать по телефону «горячей линии»: 24-77-77.

Организаторами мероприятия выступают Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ и Центр «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».