В Мордовии в этом году не зафиксировано ни одного лесного пожара

2 ноября в республиканском Пресс-центре прошла пресс-конференция, посвященная итогам пожароопасного летнего периода 2023 года и профилактике пожарной безопасности в осенне-зимний период.



Как отмечалось, в этом году в Мордовии произошел рост числа пожаров - на 27,2%.

«Больше половины из них зарегистрированы в апреле. В течение этого месяца на территории республики произошло 966 пожаров. Однако, благодаря своевременно принятым профилактическим мерам, обстановку удалось стабилизировать. С мая по сегодняшний день произошло 919 пожаров. При этом подчеркну, что за 2023 год лесных пожаров на территории региона не произошло», - сказал заместитель начальника Главного управления МЧС по РМ Александр Болталин.

«Республика Мордовия - единственный регион среди субъектов ПФО, в котором в 2023 году на землях лесного фонда не возникло ни одного лесного пожара. Нам удалось достичь такого показателя благодаря применяемым мерам, своевременному реагированию и грамотной работе. К примеру, при достижении 4 и 5 классов пожарной опасности вводилось ограничение пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, был введен запрет на осуществление любительской и спортивной охоты на всей территории республики, выполнен комплекс противопожарных мероприятий.

На землях лесного фонда используется 24 видеокамеры, с помощью которых осуществляется постоянный контроль за лесами республики. До конца 2023 года планируется установить еще 3 видеокамеры», - отметил мнистр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ Адель Галиуллин.

На пресс-конференции обратили внимание, что в осенне-зимний период риски возникновения пожаров возрастают. Как правило, причиной становится неисправность печного отопления и электропроводки. Чтобы минимизировать их количество, проводятся обходы, беседы и профилактические мероприятия в жилом секторе и на объектах социальной инфраструктуры по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности.

«Силы и средства Главного управления МЧС России по Мордовии к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации готовы», - добавил Александр Болталин.