В Мордовии мужчина утонул во время рыбалки

По информации Следственного комитета по РМ, в Темниковском районе организована процессуальная проверка по факту гибели в водоеме 64-летнего мужчины.

Установлено, что утром 1 ноября местный житель ушел ловить рыбу в водоеме, расположенном примерно в трех километрах от села Старый город. Пришедшие позже на рыбалку односельчане обнаружили на поверхности озера перевернутую резиновую лодку. Рядом в воде находилось тело мужчины.

При осмотре места происшествия и тела погибшего признаков, указывающих на насильственный характер смерти, не зафиксировано.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой будет установлена точная причина смерти рыбака.