Пенсионер из Саранска за нетрезвые заезды может лишиться иномарки

В столице Мордовии 64-летний мужчина ответит в суде по уголовному делу о повторном нарушении ПДД в виде пьяного вождения.

По данным прокуратуры РМ, поздним вечером 6 августа этого года пенсионера за рулем кроссовера «Тойота Рав 4» на проспекте 60 лет Октября в Саранске остановили инспекторы ГИБДД. После прохождения медицинского освидетельствования у него было установлено состояние алкогольного опьянения. При этом, ранее автомобилист уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

Как отмечается, в ходе дознания по уголовному делу на иномарку обвиняемого судом наложен арест. Судя по судебной практике, в случае вынесения обвинительного приговора автомобиль у жителя Саранска может быть изъят в пользу государства как орудие совершения преступления.